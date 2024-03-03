Трамп «всухую» сделал Хейли в Миссури, приблизив свой «матч-реванш» с Байденом

За соперницу Трампа по партийной гонке за право стать кандидатом от республиканцев на выборах президента США осенью Никки Хейли не было подано ни единого голоса.

На фоне предвыборных успехов Трамп записал в соцсетях видеообращение, в котором в очередной раз призвал американцев сплотиться вокруг него и вернуть стране былое величие, утраченное при Байдене.

«Наша страна разрушается. Нашу экономику крушит инфляционный кошмар Байдена. На наши границы совершаются набеги, наши ценности подвергаются атакам. Мужчины вторгаются в женские виды спорта. Америка слабеет, она унижена на мировой арене», — сказал Трамп.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп продолжает успешно приближать час своего реванша с Байденом. Ранее политик первенствовал на Хейли на праймериз в Айове, Южной Каролине, Мичигане и ряде других американских штатов.

Что да действующего президента США, то, по самым последним данным опросов, рейтинг Джо Байдена приблизился вплотную к его IQ, опустившись до 40 процентных пунктов.