Трамп заявил, что встретится с Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится только при условии достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп выразил разочарование в отношении прогресса мирного урегулирования конфликта в Украине. При этом президент США подчеркнул, что у него всегда были отличные отношения с Путиным.

«Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку», — ответил политик на соответствующий вопрос журналистов о условиях для встречи с Путиным.

Ранее Трамп т заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку «усомнился в эффективности переговоров» и возможности достичь нужной цели.