Трамп заявил о желании продолжить диалог с Путиным

Американский президент Дональд Трамп выразил заинтересованность в проведении новой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники, такое заявление было сделано по итогам переговоров на Аляске, которые прошли в расширенном составе.