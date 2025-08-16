Трамп заявил о желании продолжить диалог с Путиным
Американский президент Дональд Трамп выразил заинтересованность в проведении новой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники, такое заявление было сделано по итогам переговоров на Аляске, которые прошли в расширенном составе.
По данным телеканала, Трамп положительно оценил динамику диалога с российским лидером. Встреча на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже стала первым полноценным саммитом двух президентов после возобновления политического диалога между странами.