ЦИК Молдавии: почти 60% избирателей высказались против вступления в Евросоюз

По результатам подсчитанных 30% бюллетеней проголосовавших граждан Молдавии, 56% избирателей не желают вступления Молдавии в ряды Европейского союза. Такие данные публикует Центральная избирательная комиссия республики.

Положительно же гипотетическое вступление страны в ЕС оценили 43% молдаван.

По данным ЦИК, наибольшую активность при голосовании проявили жители Гагаузии, Тараклии, Дондюшан и Окниц. За рубежом больше всего граждан Молдавии посетили пункты голосования в России, Италии и во Франции.

Напомним, после подсчета 75% протоколов лидирует Майя Санду (36,38% голосов), на втором месте бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, заручившийся 29,17% голосов избирателей. Экс-бывшая глава Гагаузии Ирина Влах набрала 5%.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, очевидная победа, о которой так трубила все последнее время Санду, явно откладывается. Не помогло и применение властями административного ресурса с множеством фальсификаций на выборах, отметил политик.