«Блицкриг Санду провалился»: Додон анонсировал второй тур выборов в Молдавии

Первый тур прошедших в воскресенье, 20 октября, президентских выборов в Молдавии не выявил очевидного победителя, который сумел бы набрать более 50% голосов избирателей. Таким образом, в стране будет второй тур, в который выходят, согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло.

Как заявил в беседе с ТАСС лидер оппозиционной Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон, очевидная победа, о которой так трубила все последнее время Санду, явно откладывается. Не помогло и применение властями административного ресурса с множеством фальсификаций на выборах, отметил политик.

«Во второму туре будут участвовать глава государства и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Я уверен, что народный кандидат Стояногло, которого поддержали социалисты, выиграет у Санду во втором туре», — допустил Додон.

Напомним, после подсчета 75% протоколов лидирует Майя Санду (36,38% голосов), на втором месте бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, заручившийся 29,17% голосов избирателей. Экс-бывшая глава Гагаузии Ирина Влах набрала 5%.

Ранее сообщалось, что ЦИК признал референдум и выборы в Молдавии состоявшимися.