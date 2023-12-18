Турки-киприоты обратились к Путину с просьбой признать Турецкую республику Северного Кипра

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар считает, что пришло время России попросил Путина пересмотреть свое отношение к Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК).

В качестве подтверждения своих чаяний политик сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть в приоритетном порядке вопрос о установлении прямых отношении между Россией и ТРСК.

Татар к подчеркнул, что власти частично признанного гособразования хотели бы расширять связи ТРСК с Москвой.

«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и я прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром <...> Я хотел бы попросить российское руководство пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине», — подчеркнул глава ТРСК.

Татар добавил, он уверен, что, с учетом нынешнего противостояния Москвы со странами Запада, интерес России находится явно на стороне решения Евросоюза, считающего, что Турция должна навсегда покинуть указанный регион острова, после чего Юг и Север Кипра объединятся в какого-то рода конфедерацию под эгидой ЕС.

Напомним, единственной страной в мире, кто признает суверенитет ТРСК, является Турция.