Турция, Болгария и Румыния собрались вместе вылавливать украинские мины в Черном море
Фото: [Росгвардия по Республике Крым и городу Севастополю]
Главы Министерств обороны Болгарии, Турции и Румынии встретятся 11 января будущего года в Стамбуле для подписания соглашение об образовании Рабочей группы по противоминным мерам в Черноморском регионе.
Об этом проинформировало в субботу, 16 декабря, агентство DHA со ссылкой на главу Минобороны Турции Яшара Гюлера.
«Цель создания группы – обнаружение мин, которые относит течением как из российских, так и украинских портов, и их ликвидация... в последнее время участились случаи обнаружения таких мин, поэтому мы создаем эту тройственную группу. Наши минные тральщики будут патрулировать территорию до румынской границы», - заявил Гюлер.
Министр добавил, что Турция всецело стремится сделать Черное море «морем спокойствия». При этом Гулер подчеркнул, что все проблемы Черноморья должны решаться исключительно государствами его бассейна.