Турция, Болгария и Румыния собрались вместе вылавливать украинские мины в Черном море

«Цель создания группы – обнаружение мин, которые относит течением как из российских, так и украинских портов, и их ликвидация... в последнее время участились случаи обнаружения таких мин, поэтому мы создаем эту тройственную группу. Наши минные тральщики будут патрулировать территорию до румынской границы», - заявил Гюлер.