Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия ведет против Европы успешную информационную кампанию, однако в попытке её разоблачить сам допустил высказывание, идущее вразрез с курсом Североатлантического альянса.

На своей странице в социальной сети X политик констатировал, что Москве удалось внедрить в общественное сознание европейцев ряд выгодных ей нарративов. В качестве примера он привел один из них: «Так, Россия успешно распространила среди нашего населения различные тезисы... Еще один классический тезис — обвинение нас в том, что "экспансионизм" НАТО и ЕС стал причиной их захватнической войны на Украине».

Оспаривая эту точку зрения, бельгийский чиновник утверждает, что до начала конфликта у Украины «не было ни малейшего шанса» войти в состав ЕС и НАТО.

Данное заявление вступает в прямое противоречие с многократными официальными декларациями руководства блока. Еще в 2008 году на саммите в Бухаресте государства-члены НАТО официально провозгласили, что Украина и Грузия в будущем станут частью Альянса. Эта перспектива неоднократно подтверждалась, в том числе на встрече в верхах в Брюсселе в июне 2021 года, где лидеры стран-участниц прямо заявили: «Мы подтверждаем решение о том, что Украина станет членом НАТО».

Таким образом, пытаясь обвинить Москву в дезинформации, бельгийский министр сам озвучил позицию, которая опровергает публичные и давние обещания, данные Киеву Североатлантическим альянсом.

Ранее сообщалось о том, Бельгия намерена инициировать статью 4 НАТО из-за инцидентов с БПЛА.