«Это воздействие на общественное мнение»: политолог объяснил заявление Маска о тюремном сроке в случае победы Харрис

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что опасается тюремного заключения в случае, если на выборах президента США республиканец Дональд Трамп потерпит поражение. Бизнесмен уверен, что «ему конец», и он больше не увидит своих детей.

Политолог Юрий Светов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что подобные высказывания — способ воздействия на общественное мнение.

«В адрес претендентов подобного рода угрозы, которые должны вывести их из равновесия, высказываются постоянно. Сторонники демократа Камалы Харрис говорят, что победа Трампа означает конец демократии в Америке, а дальше наступит диктатура. А сторонники Трампа говорят, что победа Харрис приведет к установлению коммунизма и социализма. Это не имеет никакого отношения к реальной ситуации, связанной с положением в стране», — пояснил политолог.

Любое воздействие на общественное мнение, по словам эксперта, сводится к тому, чтобы оно поменялось в нужную сторону.

«Мы ведь с вами тоже хотим, чтобы общественное мнение, которое верит в то, что Трамп — угроза демократии, изменилось. Это попытка воздействовать на людей, на избирателей, чтобы они не сделали выбор в пользу Трампа», — добавил Светов.

Также политолог подчеркнул, что давление на Трампа происходит с момента его заявления о намерении баллотироваться.

«Против республиканца были возбуждены уголовные дела, а возбуждать дела против бывших президентов — не в американских традициях. Его обыскивали, задерживали, вызывали в суд. Поэтому давление на Трампа будет продолжатся в надежде не то, что он дрогнет и снимется с выборов. Не стоит придавать значение словам Илона Маска», — заключил эксперт.

Ранее политолог заявил, что в Киеве обсуждают сдачу территорий РФ для атаки через 5 лет.