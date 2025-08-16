Угроза или переговорная тактика? Трамп после разговора с Путиным снова заговорил про санкции
Трамп после переговоров с Путиным допустил новые пошлины или санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные торговые пошлины или санкции против России, если ситуация этого потребует. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на заявление политика после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске.
Кроме того, Трамп сообщил, что Лукашенко заявил ему в телефонном разговоре о настроенности российского лидера на договоренность по Украине.