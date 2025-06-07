Украина отложила на неопределённый период передачу останков погибших военнослужащих и обмен пленными, о чём сообщил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, в своих социальных сетях.

Как сообщил он, вчера Российская Федерация осуществила транспортировку первой партии останков военнослужащих ВСУ в количестве 1212 единиц в специальных транспортных средствах, предназначенных для перевозки охлаждённых грузов, в место, которое было согласовано для проведения обмена.

Также Украине был предоставлен список из 640 военнопленных, которые подлежат обмену.

«Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена», — написал Мединский.

Украина на данный момент не предоставила комментариев по этому вопросу.

Как уже сообщалось ранее, в Стамбуле было достигнуто соглашение о передаче 6000 тел погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Сегодня В зону обмена в Брянской области прибыла колонна, состоящая из 1212 тел солдат Вооружённых сил Украины. Общее количество тел, которые будут отправлены на обмен, превысит 6000.

В ближайшее время планируется отправить ещё четыре состава, каждый из которых будет включать 1200 тел бойцов ВСУ.

Кроме того, в рамках обмена «всех на всех» будут учтены две категории лиц: раненые и тяжелобольные, а также те, кто не достиг 25-летнего возраста.