«Каждый раз отпускали»: соседи в Красноярске боятся, что агрессивный сосед избежит реального наказания

Против 41-летнего жителя дома в Красноярске возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Также составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Проверка по факту выломанной двери продолжается. Однако соседи, годами жаловавшиеся на мужчину, сомневаются, что он понесет реальное наказание: раньше его каждый раз отпускали, сообщила prmira.ru.

События 9 ноября, по рассказу Марии со слов ее бабушки, развивались так. Мужчина поссорился с сожительницей, матерью девочки примерно 1,5 лет, и выставил обоих за дверь. Женщина выглядела избитой, а площадка была в крови. Бабушка Марии вышла на крики и пригрозила вызвать полицию — тогда дебошир скрылся в квартире. Избитая женщина попросила у бабушки обувь, потому что оказалась на площадке в одних носках. Получив тапочки, она ушла с дочкой. Позже мужчина вышел, не нашел сожительницу и стал ломиться в дверь к бабушке.

«Он кричал: «"Открывай, я знаю, что она у тебя". Бабушка говорила: "У меня ее нету". Он орал, что убьет ее. Дальше он принес молоток и в считанные минуты просто разнес дверь. Влетел в квартиру, осмотрел все комнаты, увидел, что женщины там нет. Бабушка плакала, она думала, что он ее вот там убьет. А он сказал: "Извини, бабуль, я все возмещу" и ушел с молотком гулять по району», — рассказала собеседница издания.

По данным издания, известно и о другом инциденте: в августе малышка едва не выпала из окна, пока мужчина и его сожительница, по мнению соседей, спали пьяными.

«Однажды он человека "розочкой" порезал. У него справка, что он неадекватный. И полиция с ним ничего сделать не могла», — поделилась с нами Мария, чья бабушка живет на одной площадке с дебоширом.

По данным издания, сейчас маленькую дочку подруги дебошира изъяли и поместили в соцучреждение. Саму избитую женщину доставили в БСМП, но оттуда она сбежала. Мария опасается, что наказание окажется слишком мягким, а справка поможет мужчине избежать колонии — тогда он вернется домой и снова начнет пугать соседей.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 20 лет колонии для жителя Омской области за убийство 2-летнего пасынка.