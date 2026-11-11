Бесплатные дороги под вопросом: россияне переживают из‑за роста платных трасс

Жители Нижегородской области все чаще задумываются, сохранятся ли бесплатные дороги на фоне роста сети платных трасс, сообщил newsnn.ru. Корреспондент издания спросил у экспертов, возможно ли полное замещение и сколько на это уйдет времени.

Доктор экономических наук, завкафедрой экономической теории и методологии ННГУ им. Лобачевского Александр Золотов считает: стремление пополнить бюджет и оздоровить экономику может дать обратный эффект. Если зайти слишком далеко, жители просто перестанут покупать новые машины — а это негативно отразится на производителях и дилеров. Кроме того, водители представляют собой сплоченное и многочисленное сообщество, поэтому могут начать сознательно игнорировать платные трассы и стоянки.

«Естественно, платные дороги и парковки дают дополнительный доход, но если с этим переборщить, то жизнь в Нижнем Новгороде просто остановится. Одно дело, если вы ставите машину на платную парковку на час-два, пока идете по делам, а другое — если приходится оставлять ее на весь рабочий день. Это уже не пустяк. Такое положение дел ограничит автомобилистов и вынудит их меньше пользоваться личными машинами», — отметил собеседник NewsNN.

Глава Центра помощи автомобилистам Сергей Кузин называет появление платных дорог и парковок закономерным: в Нижегородской агломерации есть граждане с достаточным финансовым ресурсом. К тому же из-за закрытых внешних рынков в Европе инвесторам выгодно вкладываться в инфраструктуру внутри России — это социально одобряемый бизнес.

«Безусловно, мы живем в мире подписок, экономика владения постепенно переходит в экономику аренды. Однако у нас в стране все еще сильно наследие Советского союза, и люди привыкли, что вся важная инфраструктура должна быть государственной и бесплатной. Так что в ближайшие годы платные трассы останутся лишь альтернативой», — заключил собеседник NewsNN.

К идее полного перехода к платным парковкам и трассам эксперт относится скептически: по его оценке, это возможно лишь через 30–50 лет. При этом Кузин признает, что общество в России и в мире постепенно к этому движется.

Ранее эксперт Левченко сообщил о снижении скорости до 90 км/ч на трассе М-4 «Дон».