В Ленинском построили каркас корпуса 2 ЖК «Гранель Живописный»

ГК «Гранель» возводит ЖК «Гранель Живописный» в Ленинском округе, строители завершили монолитные работы в корпусе 2 второй очереди жилого комплекса - каркас дома возведен полностью, начались остекление и инженерные работы, ведется монтаж вентиляции. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 452 квартиры, на первом этаже разместятся супермаркет и кафе. Ввести ее в эксплуатацию планируется в IV квартале 2027 года.

В корпусе 1 строители ведут отделку и монтаж инженерных сетей, заканчивают отделку фасада, мест общего пользования, установку вентиляции. Восьмиэтажный дом планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2027 года.

Во второй очереди проекта появятся 16 домов, два детских сада, школа и поликлиника со станцией скорой помощи. В первой очереди уже построены четыре корпуса, работает детский сад на 130 мест.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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