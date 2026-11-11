В здании нового детского сада ЖК «Героев» в Балашихе проведут кровельные работы

В шестом квартале жилого комплекса «Героев» в Балашихе строят новый детский сад на 140 мест, объект от девелоперской компании «Главстрой Регионы» располагается в микрорайоне Железнодорожный - там возводят наружные и внутренние стены, выполняют кровельные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, его общая площадь составит 2,8 тыс. кв. м. Оно расположено за корпусом 611. На первом этаже появятся группы для воспитанников до трех лет и от трех до четырех лет, на втором - для детей от четырех до пяти и от пяти до шести лет, на третьем - для детей от шести до семи лет. Для них обустроят игровые и спальные помещения, комнаты для переодевания, буфетные и санузлы, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы и не только. На прилегающей территории обустроят площадки для игр и активного отдыха.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.