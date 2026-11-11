На Киноплатформе Подмосковья подали почти 550 заявок на согласование съемок

С начала 2026 года на цифровой ресурс Киноплатформа Подмосковья поступило более 540 заявок на согласование использования съемочных мест, там для кинопроизводителей доступно более 120 локаций, подходящих для съемок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На платформе представлен полный инструментарий для организации кинопроизводства, там можно отправить онлайн-заявку на подбор локации, а также получить разъяснения по ключевым вопросам организации съемок в разделе «Вопрос-ответ». Для поддержки съемочного процесса предусмотрена консультационная и организационная помощь Кинокомиссии Московской области. Кроме того, пользователям доступен блок информации, предназначенный для авторов студенческих проектов.

Дополнительно на платформе есть раздел «Реализованные проекты», где собраны фильмы и сериалы, созданные в регионе.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.