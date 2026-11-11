За месяц до праздников россияне подсчитывают, на что уйдет больше денег. Эксперты прогнозируют, что на зимние цены повлияют спрос, курс рубля, доставка и налоговые решения — подорожать могут не только продукты, но и услуги, поездки и техника, сообщил udm-info.ru.

Овощи и яйца — в лидерах роста

По мнению эксперта, сильнее всего могут подорожать овощи: зимой тепличные хозяйства больше тратят на тепло и свет, а импорт зависит от курса и логистики.

«Картофель и капуста зависят от урожая, запасов и хранения, поэтому их цены не повторяют динамику других овощей. В октябре Росстат отметил подорожание огурцов и помидоров, но по отдельным неделям нельзя понять, сколько они будут стоить в январе. Решают объемы поставок, погода и конкуренция производителей», — отметил Ярослав Климов, экономист Финансового университета при Правительстве РФ.

Независимый финансовый эксперт Дмитрий Щукин называет яйца одним из лидеров роста. По его прогнозу, этой зимой заметнее всего вырастут в цене овощи, яйца, бензин, алкоголь и техника. Помидоры в конце октября за неделю прибавили 7%, и до весны динамика по тепличным овощам сохранится. Яйца в сентябре подорожали почти на 9% за месяц: перед праздниками спрос на них максимальный, так что на удешевление рассчитывать не стоит.

Деликатесы и умеренный рост

Предприниматель Ильхан Абдулгужин ожидает предновогоднего роста цен на рыбу, икру, мясные деликатесы и сладости. Мясо и молочные продукты, по его мнению, подорожают умереннее — на них влияют стоимость сырья, упаковки и доставки. После праздников темпы могут замедлиться.

А что дешевеет

Не все дорожает. Сливочное масло сейчас примерно на 8% дешевле, чем год назад, а мировые цены на него снижаются. Шоколаду же удешевление пока не грозит: какао на бирже к марту заметно упало, но в рознице за полгода шоколад подешевел меньше чем на 2%, а какао сейчас почти вдвое дороже мартовского минимума. Щукин объясняет это просто: магазины реагируют на биржу с задержкой — цены повышают быстро, а снижают неохотно.

«Дешевого шоколада этой зимой я не жду», — добавил экономист.

Ранее сообщалось, почему эксперт предложил заменить красную икру на новогоднем столе.