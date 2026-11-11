В Подмосковье оптимизировали комплекс услуг по выдаче разрешений для лесных участков

В Подмосковье на региональном портале госуслуг оптимизировали комплекс услуг по выдаче разрешений для лесных участков, теперь жители, которые планируют исследовать лесные участки региона и получить данные о его состоянии, могут подать заявление онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Например, если они хотят изучить рельеф, почву, недра, подземные воды и другие биологические ресурсы. В электронную форму услуги внедрили сервис предпроверки наличия пересечений с лесопарковыми зонами. «Комплекс услуг по выдаче разрешений для лесных участков» доступен в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Леса».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.