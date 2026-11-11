Поп‑король на пределе: Киркоров выступил с температурой 40°, а на следующий день дал шоу на 150%

По данным издания, за день до этого, 9 ноября, артист вышел на сцену с температурой под 40 — несмотря на ухудшившееся состояние здоровья, он провел весь концерт. Правда, его болезнь не осталась для зрителей незамеченной — присутствовавшие на выступлении тюменцы видели, насколько поп-королю тяжело. В процессе ассистентам пришлось вынести даже стул, так как стоять он уже не мог.

По информации издания, позже Филипп Киркоров признался в том, что вышел на сцену с высокой температурой, и извинился перед тюменцами за то, что шоу получилось не таким, как его ждали. Артист пообещал, что на концерте 10 ноября будет представлена заявленная шоу-программа не на «100%, а на 150%».

По данным издания, обещание поп-король сдержал: от выступления, которое состоялось 10 ноября, тюменцы остались в восторге — Филипп Бедросович отработал концерт на высшем уровне.

«Здоров, активен и снова лучший»; «Концерт получился незабываемым!» — отметили зрители.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова вернулась к плотному гастрольному графику как в 1990-х.