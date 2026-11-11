Развитая инфраструктура, транспорт и близость к близким оказались для работающих россиян важнее высокого дохода. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы», опросив работающих жителей страны. Данные предоставили REGIONS.

По информации аналитиков, среди москвичей главными плюсами места проживания стали развитая инфраструктура и транспортная доступность — по 36%. Близость к семье, родным и друзьям важна 26%, привычный уклад и ощущение дома — 24%. Высокие зарплаты и карьерные перспективы назвали 23%, крупных работодателей — 17%, безопасность — 16%, доступность и комфорт жилья — 12%.

Куда хотят переезжать

Самым популярным направлением для смены места жительства стал столичный регион: Москву и Подмосковье выбрал 41% тех, кто рассматривает переезд. На втором месте — Краснодарский край с Краснодаром и Сочи (26%), на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область (24%). Также в списке Татарстан (9%), Нижегородская область и Центральное Черноземье (по 8%), Ставропольский край, Сибирь и Приморье (по 7%).

Что движет переезжающими

В целом 77% опрошенных думают о смене региона. Помимо работы, решающим условием становятся возможности для семьи — их отметили 26%. Среди других факторов: близость к природе, морю или горам (23%), доступность и стоимость жилья (22%), развитая инфраструктура (22%), благоприятные экология и климат (19%), безопасность (17%), региональные льготы и программы поддержки (13%).

Поддержка региона важна для 66% тех, кто рассматривает переезд, а для 27% наличие льгот и специальных программ — обязательное условие.

Как выбирают новый город

Прежде чем решиться на переезд, москвичи предпочитают лично познакомиться с будущим местом — так поступают 40%. Еще 36% полагаются на отзывы родных и знакомых, 32% изучают вакансии и уровень зарплат. Стоимость покупки или аренды жилья анализируют 27%, официальную статистику и отзывы жителей в соцсетях — по 23%.

Для планирующих переезд в Подмосковье эти критерии особенно пригодятся при сравнении городов и муниципалитетов. Исследование показывает: привлекательность региона определяется не только доходами — удобство дороги до работы, социальная инфраструктура и время с близкими тоже влияют на выбор.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов для загородного отдыха в ноябре.