ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 24 ноября

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ . Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11.11.2026 Дата окончания приема заявок – 19.11.2026 Дата, время проведения торгов – 24.11.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 32,5 кв. м, к/н: 50:15:0000000:102250, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 8, кв. 154. П.1224-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Шевцова Т. В. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 4 182 400,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв. м, к/н: 50:28:0010567:2069, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе, д. 58, кв. 73. П.1570-ПОТ от 15.10.26. Собств.: Морозова А. М. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 5 024 000,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 750 +/- 10 кв. м, к/н: 50:30:0050303:1021, адрес: МО, г. о. Егорьевск, д. Леоново. П.1451-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Логинова Г. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 233 600,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 660 +/- 9 кв. м, к/н: 50:30:0050303:1017, адрес: МО, г. о. Егорьевск, д. Княжево, ул. Раздольная. П.1456-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Алборов Р. Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 209 600,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 722 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0070202:759, адрес: МО, м. о. Истра, д. Шишаиха, ул. Надежды, з/у 331. П.1559-ПОТ от 15.10.26. Собств.: Вировлянский Р. Ю. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 1 096 000,01 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 46,8 кв. м, к/н: 50:08:0000000:85921, адрес: МО, г. Истра, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 75. П.1563-ПОТ от 15.10.26. Собств.: Дорофеев А. С. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 5 301 138,60 р.

7. Зем. уч., общ. пл. 1031 +/- 8 кв. м, к/н: 50:03:0050380:7612, адрес: МО, Клинский р-н, д. Поджигородово. П.1556-ПОТ от 15.10.26. Собств.: Шелдяева Н. К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 900 000,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 91,3 кв. м, к/н: 50:20:0071003:1965, адрес: МО, г. о. Одинцовский, г. Голицыно, пр-кт Заводской, д. 12, кв. 352. П.1565-ПОТ от 15.10.26. Собств.: Потапова А. Б. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 10 496 000,00 р.

9. Жил. дом, общ. пл. 611,6 кв. м, к/н: 50:17:0000000:945; зем. уч., общ. пл. 514 кв. м, к/н: 50:17:0020914:260. Адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Чернышевского, д. 45. П.1569-ПОТ от 15.10.26. Собств.: Шумилин А. И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 10 640 000,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 76,3 кв. м, к/н: 50:11:0010203:4600, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 42, кв. 356. П.1429-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Цуприк В. Г. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 10 696 000,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 26,9 кв. м, к/н: 50:21:0080105:12276, адрес: МО, Ленинский р-н, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», кв-л Северный, д. 24, кв. 175. П.1567-ПОТ от 15.10.26. Собств.: Маврина Е. В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 328 683,20 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:03:0060180:2586, адрес: МО, территория г. о. Клин. П.1461-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Гаджибагиров А.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 336 600,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 28,7 кв. м, к/н: 50:20:0010112:12569, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Тенистых Аллей, д. 3, к. 2, пом. 189. П.1312-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Винтилов И. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 715 400,00 р.

3. Нежил. пом. (подвал), общ. пл. 65,6 кв. м, к/н: 50:45:0020107:120, адрес: МО, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Пушкина, д. 14, пом. 10. П.1322-ПОТ от 06.08.26. Собств.: Сечкин И. В. Взыск: Ситников Е. В. Цена: 2 975 000,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 32,3 кв. м, к/н: 50:45:0000000:12594, адрес: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д. 5, кв. 5. П.1326-ПОТ от 06.08.26. Собств.: Семушкин Г. С. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 083 679,64 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 29,4 кв. м, к/н: 50:45:0030114:36, адрес: МО, г. Королев, ул. Первомайская, д. 3, кв. 43. П.1330-ПОТ от 06.08.26. Собств.: Михайлин А. А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 091 280,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 1049 +/- 23 кв. м, к/н: 50:14:0030115:254, адрес: МО, г. о. Щелково, тер. Авиационная, ул. Взлетная, з/у 25. П.1331-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Изотова М. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 243 720,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 37,8 кв. м, к/н: 50:21:0000000:36742, адрес: МО, г. о. Ленинский, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 20, кв. 941. П.1275-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Петров А. В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 150 720,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 831 +/- 20 кв. м, к/н: 50:33:0020564:2260, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Сапроново. П.1459-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Ехохина И. М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 700 400,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 1447+/- 27 кв. м, к/н: 50:06:0070602:880, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Степаньковское, у д. Кобылино. П.1494-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Сысоева Е. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 281 520,00 р.

10. Жил. дом, общ. пл. 98,4 кв. м, к/н: 50:04:0230505:176; зем. уч., общ. пл. 782 кв. м, к/н: 50:04:0230505:71. Адрес: МО, Дмитровский р-н, Подъячевский с. о., дер. Жуково, СНК «Тополек», стр. 68. П.1545-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Арутюнов А. Ю. Взыск: Строй Д.В. Цена: 3 060 000,00 р.

11. Жил. дом, общ. пл. 149,5 кв. м, к/н: 50:04:0110301:3251; зем. уч., общ. пл. 180 +/- 5 кв. м, к/н: 50:04:0110301:2883. Адрес: МО, г. Дмитров, с. Озерецкое, ул. Каштановая, д. 3, корп. 4. П.1551-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Хаиров Д.К. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 11 690 560,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 47,1 кв. м, к/н: 50:04:0010101:1078, адрес: МО, м. о. Дмитровский, д. Дубровки, ул. Триумфальная, д. 12, кв. 5. П.1553-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Колесниченко К. С., Колесниченко И. И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 779 944,56 р.

13. Жил. дом, общ. пл. 489,5 кв. м, к/н: 50:28:0020504:92; зем. уч., общ. пл. 1699 +/- 14 кв. м, к/н: 50:28:0080107:282. Адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Проспект 1 Мая, д. 79а. П.1522-ПОТ от 05.10.26. Собств.: Чугунова О. П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 20 683 560,00 р.

14. Кв-ра, общ. пл. 32,8 кв. м, к/н: 50:21:0010219:1001, адрес: МО, г. Видное, ул. Гаевского, д. 6а, кв. 28. П.1536-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Рудаков А. В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 668 784,96 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 85,2 кв. м, к/н: 50:22:0010202:580, адрес: МО, г. Люберцы, п. Калинина, д. 45, кв. 57. П.1501-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Праутинг Е.В. Взыск: Савостин Г.В. Цена: 7 735 000,00 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 33,5 кв. м, к/н: 50:22:0060107:5321, адрес: МО, г. о. Люберцы, пгт. Марусино, ул. Заречная, д. 34 к. 3, кв. 43. П.1533-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Ладанова А. С. Взыск: ООО «ИФК «Управление активами». Цена: 4 288 250,00 р.

17. Помещ. (апарт.), общ. пл. 25,4 кв. м, к/н: 50:12:0090221:1583, адрес: МО, г. Мытищи, Осташковское ш., д. 22, корп. 1, пом. А31. П.1485-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Зыкун Е. Л. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 447 600,00 р.

18. Гараж. бокс, общ. пл. 19,5 кв. м, к/н: 50:12:0000000:36379, адрес: МО, г. Мытищи, пер. 1-й Рупасовский, д. 8, строен. 4, ГПК №48, бокс 363. П.1488-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Кузьмин О. В. Взыск: КПК «Столичный». Цена: 552 500,00 р.

19. Комн., общ. пл. 14 кв. м, к/н: 50:17:0000000:64714, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 16, кв. 2, комн. 15. П.1496-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Якимов С. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 676 600,00 р.

20. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050448:2218, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.1476-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Амян П. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 314 670,00 р.

21. Зем. уч., общ. пл. 645 +/- 9 кв. м, к/н: 50:23:0010176:632, адрес: МО, д. Копнино. П.1478-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Серикова Ю. С. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 184 840,00 р.

22. Кв-ра, общ. пл. 44,1 кв. м, к/н: 50:23:0020115:22198, адрес: МО, м. о. Раменский, пгт. Кратово, ул. Чурилина, д. 7, кв. 35. П.1498-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Белик Д.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 223 200,00 р.

23. Зем. уч., общ. пл. 739 +/- 10 кв. м, к/н: 50:23:0010176:591. Адрес: МО, д. Копнино. П.1528-ПОТ от 05.10.26. Собств.: Ольхович Е. А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 426 240,00 р.

24. Зем. уч., общ. пл. 1500 кв. м, к/н: 50:33:0020428:296, адрес: МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, д. Акатово, ул. 4-я Южная, уч-к 167. П.1355-ПОТ от 13.08.26. Собств.: Петров В. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 670 480,00 р.

25. Зем. уч., общ. пл. 607 +/- 9 кв. м, к/н: 50:14:0020206:1113, адрес: МО, г. Щелково, с. Петровское. П.1486-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Исмиев М. М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 382 500,00 р.

26. Кв-ра, общ. пл. 42,5 кв. м, к/н: 50:14:0000000:94748, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 22, кв. 79. П.1503-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Сошкина Л. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 837 530,00 р.

27. Жил. дом, общ. пл. 173,2 кв. м, к/н: 50:14:0040117:1679; зем. уч., общ. пл. 675 +/- 18 кв. м, к/н: 50:14:0040117:579. Адрес: МО, г. о. Щелково, мкр. Лосиный парк, ул. Полевая, д. 61. П.1504-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Литвинюк Я. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 235 480,00 р.

Требования: Претендент должен пройти регистрацию на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.