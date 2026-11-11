В Московской области распространили программу «Приведи друга» на водителей скорой помощи

В Подмосковье расширили перечень участников программы «Приведи друга», теперь получить денежное вознаграждение можно за привлечение на работу не только медицинских специалистов, но и водителей автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем развивать меры поддержки сотрудников скорой помощи и привлекать новые кадры. Для этого расширили программу «Приведи друга» на водителей автомобилей скорой медицинской помощи», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что специалист, который помог трудоустроить водителя скорой помощи, сможет получить выплату в размере 15 тыс. рублей. По его словам, мера позволит дополнительно укрепить кадровый состав службы скорой помощи. Премию выплатят в два этапа: 50% после трудоустройства нового сотрудника и еще 50% — после трех месяцев его работы.

Узнать подробнее о вакансиях и действующих мерах социальной поддержки сотрудников медицинских организаций можно здесь.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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