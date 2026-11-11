Конфликт в школе Москвы: Мизулина взяла на контроль жалобу на травлю по национальному признаку

Случай в столичной школе №2115 привлек внимание Екатерины Мизулиной — директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты. В соцсетях она отреагировала на жалобу матери ученицы, заявившей о травле девочки по национальному признаку, сообщил mkset.ru.

Ранее Mkset писал: уроженка Башкирии Ляйсан утверждала, что учительница увела ее дочь с урока и назвала ребенка заразным. Женщина также говорила, что от семьи потребовали документы из миграционной службы. Подтвердить это Ляйсан не смогла, хотя сначала уверяла, что педагог присылала соответствующее сообщение.

По словам Мизулиной, на ситуацию отреагировал Департамент образования и науки Москвы. Там заявили, что понимают обеспокоенность семьи и внимательно изучают все обстоятельства. При этом в департаменте подчеркнули: никто из детей не подтвердил, что педагог оскорбляла девочку. Ребенок долго не появлялся в школе, поэтому классный руководитель спросила про медицинскую справку — родители никак не объяснили отсутствие ученицы. Вопрос касался именно этого документа, а не миграционного учета.

«Журналисты Mkset вчера связались с мамой девочки и попросили ее прислать скриншоты переписки с учителем. Женщина ответила, что учитель устно отправила ее в миграционную службу за справкой. Однако ранее она заявляла в видео, что получала от учительницы СМС такого характера», — добавила Мизулина.

Ранее сообщалось, что в школе Черноголовки появились копинг-карточки для борьбы со стрессом.