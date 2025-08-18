Российский телеграм-канал «Два майора» сообщил , что заявления украинской стороны о разработке собственной баллистической ракеты с дальностью полета в 3000 км являются недостоверными. В сообщении подчеркивается, что Киев представляет британский боеприпас FP-5 как продукт собственного производства.

Автор публикации утверждает, что в действительности ракета разрабатывается на Украине компанией Milanion Group Ltd, частной фирмой, зарегистрированной в Великобритании (ранее известной как Milanion Limited).

Именно эта компания производит ракету FP-5, которую украинская сторона пытается выдать за собственную разработку. По мнению автора, Лондон не стремится к мирному урегулированию конфликта и вряд ли проявит заинтересованность в достижении мира в ходе переговоров в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что новая ракета украинского комплекса «Сапсан» может долететь до Москвы.