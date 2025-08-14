Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что дальность снарядов, предназначенных для нового украинского комплекса «Сапсан», составляет 700 км, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт отметил, что ракеты имеют техническую способность атаковать ключевые города России, в том числе Москву. Оперативно-тактический ракетный комплекс Украине помогает производить Германия. Разработка оружия велась еще во времена СССР. Эксперт Матвийчук предположил, что Украина получила доступ к документам. Предположительно, они могли находиться на одном из главных оборонных предприятий советского периода — Южмаше.

Анатолий Матвийчук считает, что на основании советского комплекса Украина решила разработать собственный. Киев преследует цель — обстреливать территорию РФ. Германия оказывает материальную поддержку в разработке оружия.

«Они (украинцы. — Прим. ред.) попытались разработать собственную ракету с дальностью до 700 км для обстрела территории Российской Федерации. То есть эти ракеты могли достигнуть Москвы», — высказал мнение эксперт.

На официальном сайте ФСБ РФ проинформировано о нанесении огневого поражения объектам военно-промышленного комплекса Украины, на территории которых производили ракеты для «Сапсана». В операции принимали участие представители Минобороны РФ. Полковник в отставке Матвийчук положительно оценил работу ведомств.

«Минобороны и ФСБ провели операцию по поражению производства благодаря кропотливой работе нашей разведки и наших ребят, которые находятся на территории Украины, в том числе волонтеров и добровольцев», – отметил Матвийчук.

Военный эксперт сравнил масштаб операции с применением «Орешника». Матвийчук отметил, что российским спецслужбам удалось уничтожить программно-техническое обеспечение. Именно благодаря нему украинские ракеты могли бы летать. Кроме того, разрушены различные цеха. В помещениях производили детали и оборудование для «Сапсана».

