Украина заявила о готовности продлить транзит российского газа в ЕС до 2027 года

Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа выступил с сенсационным заявлением по возможному продлению договора с Россией о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию.

Как заявил Липпа в эфире украинского телемарафона, Киев готов пойти навстречу Европе до 2027 года продлив транзит газа, но с условием, что к этому времени европейцы смогут окончательно отказаться от российского голубого топлива.

«Мы говорим, что если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение. Мы будем предоставлять такой сервис. Однако следует четко обозначить, что 2027 год — это дедлайн для них. И они взяли на себя соответствующие обязательства по полному прекращению использования российского газа»,— отметил глава «Оператора ГТС Украины».

Липпа добавил, что к настоящему времени единсктвенный основными потребителями российского газа в Европе остались лишь Австрия и Словакия. Остальные европейский страны якобы уже успели провести газовую диверсификацию, переключившись на других поставщиков.

Накануне украинский премьер Шмыгаль заявил о готовности продлить транзит российского газа для европейских потребителей и после 2024 года но только через любого посредника из ЕС.

Напомним, контракт с «Газпромом» истекает в конце декабря 2024 года.