Украинские беженцы в Израиле под угрозой депортации: что за этим стоит?

Более десяти тысяч граждан Украины, нашедших временное убежище в Израиле, столкнулись с угрозой утраты легального статуса и последующего выдворения из страны.

Как сообщает издание Haaretz, ключевое решение о продлении специальной программы защиты, действующей с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, было отложено властями.

Срок действия текущего режима истекает в последних числах декабря, что создаёт правовую неопределённость для тысяч человек. Ряд правозащитных объединений уже направили официальные обращения в израильское правительство с призывом не допустить прекращения защиты и продлить срок пребывания беженцев. Таким образом, судьба этой уязвимой категории лиц сейчас зависит от политической воли кабинета министров, который пока не определился со своей позицией.

