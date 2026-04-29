«Как тебе смотрелось с трибун?» Тренер ПСЖ подколол коллегу из «Баварии

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике и наставник «Баварии» Венсан Компани обменялись репликами в микст-зоне после полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором парижане одержали победу со счетом 5:4.

Матч, ставший гимном атаке, побил рекорд по результативности в этой стадии турнира за всю историю. Ранее в полуфиналах более семи мячей в игре не забивалось.

Компани из-за дисквалификации вынужден был наблюдать за игрой с трибуны. Луис Энрике не преминул слегка подколоть коллегу: «Как тебе смотрелось с трибун? Тебе понравилось?» Тренер «Баварии» с улыбкой дал отрицательный ответ.

6 мая в Мюнхене состоится ответный матч. Ранее Луис Энрике предположил, что игра пройдет по схожему сценарию, а ПСЖ для итогового успеха нужно будет забить не менее трех мячей.