Не вернуть даже с чеком: какие товары в магазине не примут обратно

Не every товар можно сдать обратно в магазин, даже если он не использовался и покупателю просто передумалось. Юрист Дмитрий Елисеев в интервью РИА Новости напомнил, что если претензий к качеству нет, продавец вправе отказать в возврате или обмене целого ряда товаров.

В этот список входят духи, лекарства, нижнее белье, носки, чулки, ювелирные изделия, книги, календари, растения, животные, посуда, мебельные гарнитуры, оружие, бытовая химия, медицинские изделия, текстиль, а также строительные и отделочные материалы, которые продаются на метраж.

Такие ограничения установлены правительственным перечнем и касаются именно покупок надлежащего качества. То есть если товар исправен, цел и соответствует описанию, вернуть его только из-за того, что он не подошел или разонравился, в обычном магазине во многих случаях не получится.

Для онлайн-покупок действуют более мягкие правила. От товара можно отказаться с момента заказа и до его передачи, а после получения — в течение семи дней. Причина при этом значения не имеет. Но у лекарств и здесь есть особый порядок: отказаться от них можно до оплаты, либо если у препарата истек срок годности, повреждена упаковка, нет маркировки или были нарушены условия перевозки.

Ранее сообщалось, что майские праздники предложили объединить.