Лондон пока не озвучил ни один из пунктов своей помощи ВСУ на следующий год. Поэтому Киев не в состоянии планировать свои шаги, находясь в полной неопределенности.

Для продолжения боевых действий очень важна возможность стратегического планирования. Военные должны рассчитывать расход боеприпасов, топлива и оружия, чтобы производить их закупки. В то же время зарубежные союзники Украины пока не сообщают, чем же они будут помогать в следующем году.

«В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год», - заявил изданию Welt некий анонимный советник украинского президента.

В то же время в правящих британских кругах уже заговорили о стесненности в средствах, которые могли бы быть переданы Киеву. Журналисты указали, что украинскую помощь может настигнуть «эффект домино», когда проблемы начинают нарастать лавинообразно.