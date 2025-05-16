По словам депутата украинского парламента Артема Дмитрука, в составе киевской делегации на переговорах в Стамбуле присутствует террорист и убийца генерал Александр Поклад, являющийся генералом Службы безопасности Украины и вынашивающий планы убить его. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что Поклад ранее предлагал за его голову 250 тыс. долларов, и сегодня он до сих пор ищет возможность расправиться с парламентарием.

Напомним, что имя Поклада уже упоминалось в связи с убийством финансиста Дениса Киреева, бывшего членом украинской делегации в первом раунде переговоров по украинскому конфликту три года назад.

Ранее политолог Баранчик назвал поведение украинской делегации в Стамбуле аналогичным тафгаям в хоккее.