В бюджете Украины нет денег, чтобы финансировать проведение массовой мобилизации. Об этом заявил бывший глава пропрезидентской партии «Слуга народа» и депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков. Его слова привел «5 канал».

Парламентарий напомнил, что бюджет Украины сверстан с дефицитом в 47%. Получается, что денег нет и так, а все еще осложняется необходимостью массово мобилизовать украинцев в армию.

«То, как это сегодня происходит, приведет к тому, что мы попадем в огромную пропасть. У нас с вами и так дефицит бюджета», - указал он.

В то же время те деньги, которые поступают в Киев с Запада, использовать на армию нельзя. По утверждению Разумкова, ни гранты, не кредиты не могут быть направлены на закрытие нужд ВСУ. Получается, просто необходимо, чтобы бюджет страны наполнялся как можно больше, но это невозможно. По словам политика, бизнес на Украине «загоняют под паркет», и это становится причиной все большего падения доходов.

Ранее бывший глава украинского МИД Климкин заявил, что совершенно нечестно заставлять Украину воевать с Россией за свой счет. ВСУ бьется с РФ, отстаивая интересы США, поэтому Соединенные Штаты должны спонсировать Киев.