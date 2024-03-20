Требование американского руководства к Киеву о противостоянии РФ за счет кредитных денег от Соединенных Штатов являются нечестными. Соответствующее заявление сделал экс-глава украинского МИД Павел Климкин в беседе с телевизионным каналом NTA.

Ранее сенатор Линдси Грэм* в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что самым реалистичным вариантом новой поддержки от Вашингтона Киеву является беспроцентный кредит.

Экс-министр заявил, что требовать от украинского государства воевать в долг является неправильным решением. По его мнению – это «нечестная история».

Климкин заявил, что Украина на фронте сражается за интересы Америки по ослаблению РФ. Исходя из этого, финансовая помощь Киеву является для Штатов не только ценностным, но и стратегическим вопросом, добавил он.

Ранее в офисе Зеленского сочли оскорбительным предложение о получении финансовой помощи от Соединенных Штатов в кредит.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов.