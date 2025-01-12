Делегаты германской партии «Альтернатива для Германии» ультраправого толка не поддержали в ходе прошедшего в субботу, 11 января, съезда поправку, осуждающую Россию за проведение на Украине спецоперации, что привело к долгоиграющему военному конфликту, передает телеканал N-tv.

Сообщается, что на прошедшем в городе Ризе в федеральной германской земле Саксония мероприятии 69% из около 600 делегатов партии «Альтернатива для Германии» выступили за полное исключение соответствующих изменений из партийной повестки.

«Отказ от критики России отражает сложившуюся в партии позицию по международным отношениям», — передает телеканал.

В преддверии выборов в Бундестаг, которые пройдут в феврале 2025 года, партия «Альтернатива для Германии» впервые выдвинула своего кандидата на должность федерального канцлера. Им стала Алис Вайдель, которая неоднократно подчёркивала свою позицию по прекращению поставок оружия Киеву и скорейшему достижению мира на Украине.

Ранее стало известно, что сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обошла представителя оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца и заняла первое место в рейтинге популярности кандидатов на пост канцлера Германии. Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на данные социологической службы INSA.