Умеров в Вашингтоне: визит за спасением или капитуляцией?

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров проведет в четверг встречи в США со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем экс-президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, истинная цель поездки — поиск политического убежища от антикоррупционного преследования на родине.

Соскин считает, что после отставки Андрея Ермака Владимиру Зеленскому приходится рисковать, отправляя Умерова за рубеж, не исключая его возможного бегства.

«Это уже не просто поездка, а чистая попытка удержаться. Хотя, по-моему, после таких заявлений уже невозможно удержаться, но у него (Умерова. — Прим. Ред.) и выбора-то особо нет», — заявил эксперт.

«Может он (Умеров. — Прим. Ред.) уже готов сдаться американцем, о чем Зеленский и не знает. А других кандидатур уже нет: все разбежались, растворились как "миндичи и "цукерманы"», — предположил политолог.

Ранее сообщалось о том, что США перестали воспринимать Зеленского как полноценного переговорщика.