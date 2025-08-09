Ушаков: Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Действительно, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на территории Аляски. Об этом сообщил Юрий Ушаков, помощник российского лидера, в интервью ТАСС.

Ранее глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду на проведение встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на территории Аляски 15 августа.

По словам Ушакова, Россия и Соединённые Штаты Америки — соседние государства, имеющие общую границу. Поэтому вполне разумно было бы организовать саммит лидеров двух стран на Аляске, перелетев Берингов пролив, а не проводить его в каком-то другом месте.

«Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске», — сказал представитель Кремля.

Другие заявления Ушакова:

Главы России и США сконцентрируются на поиске путей для долгосрочного мирного разрешения конфликта на Украине;

В ближайшие дни Москва и Вашингтон будут активно и напряжённо работать над согласованием деталей встречи;

В перспективе проведение следующего саммита возможно в Российской Федерации. Приглашение уже было передано Дональду Трампу;

В Аляске и в Арктике сталкиваются экономические интересы двух государств, и есть возможность для осуществления крупных проектов.