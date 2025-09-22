В Думе опровергли слухи о создании реестра «лайкающих» иноагентов

В ГД опровергли информацию о создании реестра «лайкающих» иноагентов. Это личная инициатива отдельного депутата, как заявил в беседе с РБК депутат Госдумы от КПРФ, замглавы комитета палаты по информационной политике Александр Ющенко.

Александр Ющенко опроверг информацию о поступлении предложения создать реестр граждан, проявляющих активность в отношении публикаций иноагентов — ставящих «лайки» и делающих «репосты». Депутат подчеркнул, что узнал о существовании подобной инициативы исключительно из средств массовой информации и от других источников.

Он также выразил уверенность в том, что данная идея является личной инициативой одного из депутатов, которая не имеет шансов на продвижение и получение поддержки. Возможно, она была направлена на привлечение внимания к своей персоне или создание резонанса в медиапространстве.

Депутат Госдумы от КПРФ считает эту инициативу «абсолютно непроходимой» и не намерен поддерживать ее ни с политической, ни с профессиональной точки зрения. Он также отметил, что понятие «обсуждение в Госдуме» часто трактуется общественностью слишком широко.

Ранее в Госдуме предложили ввести контроль за лайками.