В Европарламенте пришли к выводу, что ЕС может больше не рассчитывать на США

Европарламент призвал ЕС взять оборону и безопасность в свои руки

Политика

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Европейский Союз (ЕС) не может больше рассчитывать на поддержку США в обеспечении защиты общих интересов. К такому выводу пришли крупнейшие фракции Европейского парламента, тезисы которых опубликованы в официальном документе, передает РИА Новости.

Парламентарии подчеркнули необходимость серьезных шагов для обеспечения независимости и устойчивости европейской безопасности собственными силами стран ЕС.

Европарламент выделил ключевые действия, которые Евросоюз должен предпринять в ближайшее время. В частности, необходимо увеличить объемы военных расходов и оптимизировать их стратегическое распределение.

В документе отмечается, что все доступные решения должны быть использованы для усиления сдерживающих возможностей ЕС в условиях растущих угроз безопасности.

Такие заявления парламент ЕС сделал на фоне прошедших в Эр-Рияде переговоров между представителями США и России. На них стороны обсудили ряд актуальных международных вопросов, включая ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

В рамках встречи Москва и Вашингтон также согласовали устранение искусственных ограничений в работе своих посольств и создали рабочие группы высокого уровня для работы по разрешению украинского кризиса.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Европейского Союза (ЕС) не смогли согласовать отправку своих военных на Украину.

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