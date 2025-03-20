Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен согласился со словами президента РФ Владимира Путина, который назвал руководителей Украины фашистами. Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети.

Малинен признался, что ему сложно поверить в то, что глава РФ был прав. Так эксперт прокомментировал высказывание политолога из университета Род-Айленда Николая Петро, который заявил, что, если бы Киев согласился заключить мир, украинские боевики попытались бы свергнуть правительство, чтобы погрузить Украину в хаос. Поэтому, считает Петров, украинская армия должна капитулировать.

19 марта президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети, что общался с Зеленским около часа. Главной темой разговора стало сближение переговорных позиций Москвы и Киева. Трамп выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Ранее сообщалось о том, что президент Финляндии Александр Стубб предложил лидерам Украины и США вместе сходить в сауну после перепалки в Белом доме.