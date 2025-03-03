Финский президент предложил Трампу и Зеленскому вместе сходить в сауну

Президент Финляндии Александр Стубб предложил лидерам Украины и США вместе сходить в сауну после перепалки в Белом доме.

Стубб заявил в интервью Bloomberg, что иногда публичная дипломатия не работает. В таких словах, по словам Стубба, нужно побыть немного финном: «глубоко выдохнуть», принять холодную ванну, сходить в сауну, подышать и вернуться за стол переговоров.

Напомним, 28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась публичной перепалкой. Фактически, лидер США выставил украинского президента за дверь Белого дома из-за проявленного к американскому народу неуважения.

Ранее стало известно о том, что в Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z.