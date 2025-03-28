Туомас Малинен, профессор из Хельсинкского университета, выразил свою поддержку предложению президента России Владимира Путина об установлении внешнего управления на территории Украины. Свою позицию он обнародовал в социальной сети X.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости изучения возможности введения временного управления на Украине. По мнению главы государства, подобная мера дала бы возможность организовать демократические выборы и сформировать эффективное правительство, с которым в дальнейшем можно было бы вести переговоры о мире и заключать соответствующие соглашения.

Президент России отметил, что подобный подход уже применялся в прошлом в контексте миротворческих операций под эгидой ООН, в частности, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и ряде регионов бывшей Югославии.

Ранее профессор Малинен заявлял, что Путин был прав, говоря о контролирующих Украину фашистах.