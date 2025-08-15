В Германии допустили, что Европа может не согласиться с итогами встречи Путина и Трампа

Европейские лидеры, вероятно, могут не согласиться с результатами встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, его слова передает Bild.

Как заявил эксперт, президент США Дональд Трамп может объявить о неких договоренностях с российским лидером Владимиром Путиным, но страны Европы вряд ли их поддержат.

Ланге также усомнился в том, что Трамп действительно введет обещанные санкции против китайских банков, сотрудничающих с Россией. Эксперт считает, что, хотя американский президент разочарован позицией Владимира Путина, он не готов к жестким ответным мерам и «нанести ответный удар».

Ранее политолог объяснил выбор свитера Лаврова с надписью «СССР».