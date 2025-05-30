Украинское правительство каждый раз перед началом переговоров ведет себя крайне некрасиво, в попытке сорвать запланированное общение. Такое мнение высказал Андрей Картаполов, руководитель думского комитета по обороне. Его слова привел телеграм-канал SHOT.

Депутат сообщил, что уже видна тенденция. Перед началом нового раунда украино-российских переговоров представители Киева начинают истерить и пытаться провоцировать РФ. Это делается, по утверждению парламентария, для срыва диалога. Также в переговорах не заинтересованы в Европе. Подтверждением этого являются действия ФРГ, которая одобрила выделение денег на выпуск боеприпасов.

«Зная о том, что переговоры продолжаются, им дают пять миллиардов. Значит, европейцы не заинтересованы в этих переговорах», — указал Картаполов.

Он добавил, что РФ обязательно добьется мира, либо на поле боя, либо с помощью мирного соглашения.

Ранее Картаполов заявлял, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не будут устранены причины украинского конфликта, и если не будут ратифицированы все необходимые для достижения мира с Украиной соглашения. Он подчеркнул, что Россия не желает быть введенной в заблуждение в случае заключения немедленного прекращения огня без каких-либо предварительных условий.