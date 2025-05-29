Картаполов: Москва не желает быть обманутой после перемирия безо всяких предварительных условий

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не будут устранены причины украинского конфликта, если не будут ратифицированы все необходимые для достижения мира с Украиной соглашения. Об этом в эфире Первого канала сообщил Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне.

Картаполов подчеркнул, что Россия не желает быть введенной в заблуждение в случае заключения немедленного прекращения огня без каких-либо предварительных условий.

«Или мы все закрепляем на бумаге, законодательным образом, потом все это ратифицируем через парламенты и заключаем действительно серьезные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы подчеркнул, что в прошлом нашей стране уже не раз давали обещания о «райской жизни», которые впоследствии не выполнялись.

«Мы больше этого не хотим», — подытожил он.

Ранее Картаполов предупредил Берлин и Киев, что РФ готова наносить удары по местам, откуда поставят ракеты Taurus.