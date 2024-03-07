В Госдуме назвали появление авиации НАТО в Черном море вызовом для России

В минувшую среду, 6 марта в акватории Черного моря у границ РФ были замечены два многоцелевых истребителя "Тайфун" и самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии. В небо по тревоге был поднят российский истребитель Су-30 ,прогнавший иностранную авиацию.

Днем ранее случилась похожая ситуация. Тогда у российских границ в указанном регионе была замечена военная авиация ВКС Франции. Тогда в воздух по тревоге поднимался российский истребитель Су-27.

Депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что все происходящее, а именно появление в Черном море боевой авиации стран НАТО, является самым настоящим вызовом.

«Появление "Тайфуна", впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, это вызов, проверка нас "на слабо". Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима. Полагаю, что количество таких полетов будет увеличиваться - и это нужно учитывать в боевой работе», — цитирует Ивлева РИА Новости.

В продолжение темы парламентарий подчеркнул, что происходящее обречено на провал. И в случае необходимости по иностранной авиатехнике российские летчики незамедлительно откроют огонь на поражение.