В Госдуме назвали забавной готовность нейтральной Австрии присоединиться к НАТО

Россия никак не угрожает Австрии и даже не рассматривает ее как враждебную страну, поскольку та имеет нейтральный статус. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, его точку зрения привела «Лента.ру».

Парламентарий сообщил, что нейтральный статус Австрии дает ей большое преимущество, поэтому предложение властей этой страны вступить в Североатлантический альянс выглядит курьезом.

«Говорить о том, что Россия является некоей угрозой для Австрии, довольно забавно. Россия в принципе не рассматривает Австрию как какого-то оппонента или враждебную сторону», — указал он.

Новиков добавил, что в то же время НАТО считается противником России. Москва считает необходимым отодвинуть этот военный блок от своих границ. Присоединение Австрии к альянсу будет означать, что она решила стать российским врагом, и это только ухудшит ее безопасность.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Беате Майнль-Райзингер предложила запустить в стране дискуссию об отказе от задекларированного нейтралитета. По утверждению министра, уже стало ясно, что нейтралитет Австрии не сумеет защитить эту страну от РФ. Дипломат также признала, что австрийские граждане не поддерживают вступление страны в военный блок.