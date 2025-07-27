Власти Австрии призвали нарушить нейтралитет и вступить в НАТО

В Австрии имеет смысл запустить дискуссию об отказе от задекларированного нейтралитета. Такое заявление сделал руководитель австрийского Министерства иностранных дел Беате Майнль-Райзингер, ее слова привела газета Welt.

По утверждению министра, уже стало ясно, что нейтралитет Австрии не сумеет защитить эту страну от РФ.

«Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону», — указала она.

Дипломат также сообщила, что австрийские граждане не поддерживают вступление страны в военный блок, тем не менее, уже сейчас стоит инициировать дискуссию по поводу возможного включения Австрии в состав Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что представители Австрии выступили с призывом к руководству Евросоюза, чтобы то было готово к возобновлению поставок российского газа в Европу. Такой сценарий, по их мнению, может наступить после прекращения конфликта на Украине.