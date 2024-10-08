Депутат Государственной думы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о влиянии Запада на конфликт на Украине.

В комментарии РИА Новости депутат назвал заявление Борреля «явкой с повинной». Ранее глава дипломатии Евросоюза заявил, что без помощи западных государства конфликт на Украине завершился бы через 15 дней.

«Вся эта пламенная риторика Борреля не нова и по факту является явкой с повинной, так как он, сам того не осознавая, обрисовал очевидные вещи: конфликт без помощи Запада Украине сошел бы на нет в короткие сроки», — сказал Белик.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин главными целями назвал денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

В результате проведенного на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей референдума эти регионы стали частью России, так как люди выбрали жить дальше под флагом РФ.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис отказалась от встречи с российским лидером Владимиром Путиным по Украине.