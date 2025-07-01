В Госдуме пояснили суть инцидента между Москвой и Баку

Власти Азербайджана отменили все российские культурные мероприятия и провели рейд в офисе Sputnik Азербайджан после задержания в Екатеринбурге членов этнической преступной группы, подозреваемой в убийствах 2001–2011 гг. Минкульт Азербайджана отменил концерты с участием России, редакцию Sputnik заблокировали. По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, Азербайджан «ищет поводы для имитации разрыва» под давлением западных санкций, выбирая символические, но малозатратные меры вроде отмены культурных событий. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он подчеркнул, что кризис высветил глубокие трещины в отношениях, накопившиеся после инцидента со сбитым в 2024 году азербайджанским самолетом.

По мнению парламентария, несмотря на заявленную Москвой готовность к диалогу, Баку продолжит демонстративные, но контролируемые провокации, балансируя между давлением Запада и экономическими интересами в сотрудничестве с РФ.

Он отметил, что в итоге следует ждать новых акций против нас — убедительных для Запада, но не разрушительных для Азербайджана.

Ранее сообщалось, что суд в Азербайджане арестовал главу и главу Sputnik.