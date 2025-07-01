Суд в Азербайджане арестовал главу и шефа Sputnik

Суд в Баку арестовал руководителей Sputnik в Азербайджане — их обвиняют в мошенничестве и отмывании доходов.

Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов отправлены под арест по решению суда в Баку. Местное агентство APA сообщает, что им вменяются сразу несколько статей — мошенничество, незаконное предпринимательство и легализация средств, полученных преступным путем.

Ранее в офисе Sputnik в Азербайджане прошли обыски, вызвавшие резонанс в российских и международных медиа. Ситуацию с арестом сотрудников уже прокомментировал гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, назвав происходящее несправедливым. Агентство требует немедленного освобождения журналистов и нормализации ситуации вокруг своего представительства в Баку.

Ранее журналисты Sputnik Азербайджан попали в базу «Миротворца» после задержания в Баку.